PC Siqueira deu força para depressivos no Natal em último vídeo: 'Você não está sozinho'

Também abordou temas pessoais no livro "PC Siqueira Está Morto", em que o escritor Alexandre Matias recuperava a trajetória do youtuber a partir de elementos da ficção científica, sempre presentes na carreira do autodeclarado nerd.

O antigo youtuber e apresentador da MTV tinha 37 anos. De acordo com a polícia, a provável causa da morte foi suicídio, mas uma perícia está sendo feita na cena do ocorrido.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.