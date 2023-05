Pavilhão do Brasil vence o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza

Intitulada "O Laboratório do Futuro", a bienal deste ano dá papel central à África. Dos 89 participantes da mostra principal, mais da metade tem origem no continente ou vem da diáspora africana.

Gabriela de Matos, a primeira curadora negra da história do pavilhão brasileiro, e Paulo Tavares propuseram um olhar para o que chamam de arquiteturas ancestrais, ou seja, as realizadas por comunidades afrobrasileiras e indígenas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Pavilhão do Brasil foi premiado neste sábado (20) com o Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza. A mostra laureou o projeto "Terra", assinado pelos arquitetos e curadores Gabriela de Matos e Paulo Tavares, marcando a primeira vez em que o país é agraciado com o prêmio.

