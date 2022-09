Paulo Ricardo reprova uso de imagem em campanha e declara voto em Lula

"Apesar de reconhecer e respeitar todo tipo de opinião, com a maior humildade, justamente por isso, hoje, em 2022, o meu voto é pela liberdade e pela democracia", disse fazendo o "L" de Lula com os dedos.

Paulo Ricardo explicou que teve a música "Revoluções por Minuto" censurada pela Nova República do presidente José Sarney. "Em [a música] 'Alvorada Voraz' me posiciono claramente contra a ditadura militar, sendo que na segunda versão de 2002 eu fui processado pelo Paulo Maluf."

"Na época, eu fiz um vídeo negando veementemente essa interpretação, mas agora eu me sinto obrigado mais uma vez a vir aqui conversar com vocês, esclarecer essa situação de uma vez por todas", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após afirmar que é frustrante escolher entre dois ex-presidentes, o cantor Paulo Ricardo, 60, declarou o voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nestas eleições e ainda fez com o "L" com os dedos de Lula em vídeo publicado nas redes sociais, nesta terça-feira (27).

