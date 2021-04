Paulo Gustavo passa por novo procedimento

Ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou tendo um agravamento no quadro clínico. Por causa disso, ele agora está respirando com a ajuda de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), equipamento que age como um pulmão artificial e oxigena o sangue fora do corpo.

O ator e humorista está internado desde o dia 13 de março em um hospital do Rio de Janeiro, após receber diagnóstico de Covid. Desde o dia 21 de março, ele também estava respirando com ajuda de ventilação mecânica, ou seja, intubado.

De acordo com comunicado da assessoria de imprensa do humorista, o procedimento foi um sucesso. O quadro de saúde dele é considerado estável dentro da gravidade já anunciada.

