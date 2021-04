Paulo Gustavo não tem mais hemorragias, mas caso ainda é crítico

Porém, dias depois foi realizada uma toracoscopia, na qual uma nova fístula broncopleural foi identificada e corrigida. De acordo com comunicado da assessoria de imprensa do humorista, o procedimento foi um sucesso.

O ator respondeu bem ao tratamento e teve uma evolução positiva nos dias seguintes. Porém, no dia 2 de abril, o estado de saúde dele piorou. Ele acabou precisando mudar de tratamento e passou a respirar com a ajuda de ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), uma espécie de pulmão artificial usado apenas em casos mais graves.

Pouco mais de uma semana após a internação, no dia 21 de março, o ator precisou ser intubado porque estava com dificuldade para respirar. Na época, foi divulgado que o procedimento era uma precaução e Bretas disse que era "mais um passo na cura da infecção".

Paulo Gustavo foi internado no dia 13 de março após receber diagnóstico positivo para a Covid. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa dele dois dias depois, no dia 15/3. Na ocasião, o marido dele, Thales Bretas, disse que ele estava melhorando e agradeceu o carinho dos fãs.

Por fim, a família do ator agradece a todos que enviam carinho e fazem orações pela saúde do artista. "Continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus", disse o comunicado.

Segundo o comunicado, a equipe médica afirmou que foi possível "sanar as fístulas bronco-pleurais identificadas". "Nas últimas 48 horas também observamos a normalização da coagulação com o tratamento instituído e não mais detectamos sinais de hemorragias", completa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internado a pouco mais de um mês o ator Paulo Gustavo, 42, segue enfrentando complicações com a Covid-19. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (15) a assessoria do humorista afirma que ele "segue em terapia intensiva e ainda se encontra em situação grave".

