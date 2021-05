Paulo Gustavo 'é pura magia', diz Bruna Marquezine em homenagem

Uma semana após a internação, ele teve de ser intubado porque estava com dificuldade para respirar. No dia 2 de abril, piorou e precisou da ajuda de uma espécie de pulmão artificial usado apenas nos casos mais graves. Um mês depois, teve uma embolia gasosa que se espalhou em decorrência de um rompimento do tecido do pulmão.

Paulo Gustavo deixa marido, o médico Thales Bretas, e dois filhos, Gael e Romeu. O humorista estava internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 13 de março com Covid-19.

A homenagem foi publicada junto de um vídeo com um trecho do especial 220 Volts. Por fim, ela diz que irá continuar orando pelo ator e família. "Eu sei que isso não é o fim. Você é eterno, Paulo! O país inteiro te ama. Eu te amo, te admiro, te celebro. Para sempre."

Marquezine relembra que pode estar junto do humorista, mas afirma que gostaria de ter se entregado mais nesses momentos. "Eu ainda tive a oportunidade de te aproveitar de pertinho (ô meu Deus, como eu queria ter aproveitado mais, me doado mais, abraçado mais, trocado mais... que saudade!) e era sempre maravilhoso!."

"Paulo, eu tô aqui tentando escrever uma homenagem a sua altura, te honrar, mas eu não sou capaz. Não hoje. Talvez nunca", começa a artista. "É que é muito difícil falar dessa dor, desse vazio, do buraco que você deixou no coração de cada brasileiro. Mais difícil ainda descrever o fenômeno que você era."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.