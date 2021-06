Paulo Gustavo é homenageado por Thales Bretas no Dia do Orgulho LGBTQIA+

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+ nesta segunda (28), o médico Thales Bretas destacou o privilégio de ter realizado o sonho do casamento e de ter construído uma família ao lado do ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos em maio por complicações da Covid.

"Que privilégio o meu de ter vivido o grande amor da minha vida, ter realizado o sonho do casamento e ter construído uma família como sempre quis! Sei que o caminho é longo e tortuoso para maioria, e o meu também teve suas pedras, mas fico muito feliz de escutar sempre que nosso amor inspirou outras histórias felizes de vitória!", escreveu ele no Instagram.

Contra o preconceito, contra a homofobia, contra o ódio... o amor tem que vencer! Sempre! E quando a gente luta por ele, encontra forças que desconhecia! Se a batalha for no rancor e na vingança, ela já começa perdida! Lute sempre pela sua alegria, pela sua vida, pelos seus sonhos! E comemore as vitórias alheias, que a sua também chegará! Dia 28 de junho, dia do Orgulho LGBTQIA+", completou o médico.

Paulo Gustavo e Thales Bretas se casaram em uma cerimônia no Parque Lage, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 20 de dezembro de 2015, após pouco mais de um ano de namoro. Em 2019, nasceram Gael e Romeu, filhos do casal.

Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, também celebrou o Dia do Orgulho LGBTQIA+, ao publicar uma foto ao lado do filho e do genro nas redes sociais. "Toda forma de amor vale a pena. A mãe que ama seus filhos, acolhe e protege. Meu filho, meu orgulho. Olhe por nós", escreveu ela em seu Instagram.