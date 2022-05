Paulo André vira modelo na mesma agência de Sasha e Alessandra Ambrosio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O velocista e ex-participante do Big Brother Brasil 22 (Globo) Paulo André, 23, que no reality garantiu o segundo lugar, é o mais novo modelo da agência WAY Model. Ele assinou contrato e agora é colega de outros nomes como Sasha Meneghel, Alessandra Ambrosio e Carol Trentini.

A ideia da empresa é colocar P.A como estrela de grandes marcas e campanhas no Brasil e no exterior. Ele até já fez suas primeiras fotos em ensaios. Diretor da WAY, Anderson Baumgartner afirma que ficou impressionado com a beleza de P.A durante a atração.

"Depois que o conheci um pouco mais no reality, só aumentou minha vontade em trabalhar com ele, pois vi a personalidade maravilhosa que ele tem. O P.A, para mim, pode ser um atleta, um super modelo e tudo o que ele quiser. Nosso trabalho será para fortalecer isso paro o mercado nacional e internacional", afirma.

Em entrevista recente ao portal F5, um dia após a final que deu o título da temporada para Arthur Aguiar, Paulo André disse que queria aproveitar as oportunidades como músico e também como modelo, além, claro, de continuar a sonhar com medalhas nas pistas.

"Entrei para dar mais visibilidade ao esporte, lutamos para o atletismo ser reconhecido. O atletismo continua sendo a coisa que mais amo", começou ele.

"Não posso esquecer que foi o atletismo que me levou ao lugar que estou hoje, mas já sabia que poderia rolar esse embate com outras carreiras como cantor ou modelo. Tenho essa vontade de cantar também, mas antes quero realizar sonhos como atleta. Mas digo que não seria inteligente fechar portas", destacou.