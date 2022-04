Paulo André vira Líder e garante lugar no top 4 da edição do BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paulo André ganhou uma prova de habilidade e se tornou o novo Líder do Big Brother Brasil 22 (Globo). Com isso, ele garantiu seu lugar entre os quatro finalistas do reality.

Na dinâmica, os brothers precisavam primeiro achar um saco com bolinhas no meio de uma grande piscina de bolinhas. Se achassem, deveriam correr até uma pista íngreme, onde tinham que fazer as bolinhas se encaixarem em caçapas.

Douglas foi o último a terminar a prova e foi direto para o Paredão. Para o grupo VIP, P.A. chamou Arthur Aguiar.

Mais cedo nesta terça (19), Gustavo foi o escolhido pelo público para deixar a casa do BBB 22, com 81,53% dos votos. O curitibano disputava o Paredão contra Eliezer e Paulo André, que receberam 16,08% e 2,39% dos votos, respectivamente.

Durante o discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt criticou a estratégia dos brothers do Quarto Grunge nos Paredões da reta final do programa. Como só restam eles e Eli na casa, o grupo decidiu se revezar na berlinda, escolhendo sempre quem foi emparedado há mais tempo.