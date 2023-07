Paulinho da Viola cancela show em cima da hora, após passar mal

Além de fazer parte da programação do Festival de Inverno, Paulinho da Viola no momento realiza uma turnê de celebração de seus 80 anos. Em andamento desde o começo de março, os shows marcam sua primeira excursão desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020.

A apresentação estava marcada para as 21h. O anúncio do cancelamento foi feito às 20h45, 15 minutos antes do início das atividades.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Paulinho da Viola cancelou o show que faria neste domingo (30) no Festival Sesc de Inverno, em Três Rio, no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, o músico confirmou que a suspensão da apresentação foi por motivos de saúde, mas disse que está bem.

