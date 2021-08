Paul McCartney vai revelar letra de música nunca gravada dos Beatles em livro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Paul McCartney vai incluir uma letra nunca antes vista dos Beatles em uma obra que será publicada em novembro. Com o nome "The Lyrics", esse livro baseado em conversas do cantor com o poeta Paul Muldoon, vai reunir 154 composições de toda a sua carreira, desde 1956 -entre elas, "Tell Me Who He Is", a canção inédita da banda.

A letra manuscrita foi encontrada em um dos cadernos de McCartney, que ele acredita ser datada do início dos anos 1960, durante a montagem do livro.

Nesta segunda-feira (23), o ex-beatle revelou a lista completa das canções desses volumes definidos como um autorretrato, que sairão pela editora Allen Lane. Entre elas estão "Blackbird", "Live and Let Die", "Hey Jude", "Band on the Run" e "Yesterday", e todas acompanharão um comentário do cantor sobre sua criação.

Os dois grossos volumes vão incluir ainda outros itens dos arquivos do cantor, como fotografias pessoais, outros manuscritos de composições, rascunhos e desenhos inéditos.

Muldoon, o poeta da Irlanda do Norte e vencedor do prêmio Pulitzer, contou ao britânico The Guardian que o livro foi baseado em uma série de encontros que os dois tiveram ao longo de cinco anos, durante os quais discutiram o contexto e os processos das músicas de McCartney.