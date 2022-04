Patrícia Poeta descobre pedra nos rins e fica de fora de programa

A apresentadora do É de Casa (Globo) definiu a situação como um pesadelo. "Rosto? Ficou desfigurado", contou. "De lá para baixo, era risco de vida na certa. Por isso, a cirurgia precisou ser urgente, no mesmo dia da internação."

"Ainda não estou 100%. Um pouco longe disso, confesso, mas vou ficar bem", escreveu ela ao postar uma foto no hospital. Ela não deu detalhes sobre o que provocou a necessidade do procedimento cirúrgico.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Patrícia Poeta, 45, teve de se ausentar do comando do É de Casa (Globo) na manhã deste sábado (2) por causa de dores que surgiram após ela descobrir pedra nos rins.

