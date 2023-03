Patrícia Pillar comemora vitória em processo sobre fake news contra vereador

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sete meses. Esse foi o tempo que Patrícia Pillar, 59, esperou para receber uma resposta sobre o processo que movia contra um vereador por fake news. A atriz usou as redes sociais para comemorar a vitória na Justiça e provar que disseminação de notícias falsas é crime. "Aqui se faz, aqui se paga", começou a postagem em comemoração ao resultado.

Em agosto do ano passado, o vereador Vinicius Aith (PRTB) de Sorocaba, em São Paulo, havia afirmado que Patrícia teria sofrido violência doméstica quando era casada com o ex-candidato (PDT) à presidência da República, Ciro Gomes. A suposta acusação aconteceu durante as últimas eleições. "Ciro falando em defesa das mulheres. Eu não esqueci das pancadas na Patrícia Pillar, hein!", escreveu na época. Algum tempo depois, ele apagou a publicação.

Patrícia desmentiu logo a notícia e avisou que levaria o caso aos tribunais. "A internet não pode ser um espaço sem lei. Por isso, insisto sempre na Justiça diante de fake news e difamação contra mim", explicou a atriz que ainda fez questão de dar detalhes sobre a indenização de Aith.

"Ele foi condenado pela juíza Keyla Blank de Cnop, tabelar no VI Juizado Especial Cível do TJRJ, a publicar a sentença na íntegra em todas as suas redes sociais, sob pena de multa diária de R$2 mil e indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil".

Patrícia Pillar e Ciro Gomes se conheceram em 1996, mas só começaram a namorar um ano depois e subiram ao altar em 2000. A relação chegou ao fim em dezembro de 2012.