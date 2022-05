Patrícia, da Tribo Sol, é eliminada do No Limite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A funcionária pública Patrícia Tomé, da Tribo Sol, foi a oitava eliminada de No Limite (Globo), no episódio desta quinta-feira (26);

Antes da despedida, a carioca recebeu críticas de outro participante, Matheus. Ele a chamou de "café com leite". Para ele, Patrícia atrapalhava o rendimento da equipe.

"A gente precisa colocá-la em algum lugar e pensar num lugar que não vai atrapalhar tanto", disse.

Patrícia não concorda com essa avaliação. "Eu só ofereci aquilo que eu poderia entregar", afirmou, após a eliminação. "Saio me sentindo ainda mais mulher, por ter me desafiado a vir aqui".

Patrícia foi a terceira da equipe Sol a ser eliminada. Já o grupo Lua perdeu cinco participantes até agora.

Nessa temporada, a novidade é o atleta e ex-BBB Fernando Fernandes, 41, como apresentador --no lugar de André Marques, que ocupou o posto no ano passado. "Quem pensa que vai ter moleza está enganado, já que nem o apresentador terá. Será a temporada mais extrema, mais desafiadora e intensa", avisou Fernandes antes da estreia.

Ele se preparou para esse desafio como se fosse uma final de canoagem, esporte pelo qual é tetracampeão mundial. "Esse é o momento mais importante da minha vida, quando faço a transição do atleta com o conhecimento adquirido para o de comandante de um programa como esse. É hora de colocar tudo em prática. Tudo o que eu tinha para dar estará aqui", disse.

Os participantes buscam o prêmio de R$ 500 mil e passam por duas provas a cada programa em um cenário selvagem de dunas, cuja localização é mantida em segredo pela direção.

No ano passado, a disputa no reality foi entre ex-BBBs. Este ano, a pedido do público, os participantes são anônimos.