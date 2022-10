Patati e Patatá são barrados na Globo por não apresentarem cartão de vacina

A dupla está em atividade desde os anos 1980, tendo virado fenômeno de vendas de DVDs infantis no começo dos anos 2010. Eles também ganharam notoriedade quando apresentaram o Carrossel Animado, entre 2011 e 2013, no SBT.

Contudo, os artistas circenses não apresentaram cartão de vacinação. Esse é um requisito para entrar na emissora desde a pandemia de Covid-19, que paralisou todas as produções, incluindo as de novelas, no auge da pandemia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla de palhaços Patati Patatá, que faz sucesso com o público infantil, teve sua entrada barrada na Globo. Eles haviam sido convidados pela produção do Altas Horas para a gravação de um especial de Dia das Crianças, nos Estúdios Globo de São Paulo.

