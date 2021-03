Passeador de cães de Lady Gaga agradece apoio da cantora após ser baleado

O Daily Mail afirma que ele teria sido quatro tiros na região do peito. A polícia foi acionada para investigar o caso e disse que quando chegou viu o homem consciente, mas com muitas dificuldades para respirar. Ele foi levado para o hospital.

Segundo o site TMZ, o passeador de cachorros foi atingido pelos tiros, na noite do dia 24 de fevereiro. Ele estava com três cachorros da artista: Koji, Miss Asia e Gustavo. Embora dois tenham sido roubados, o terceiro, Miss Asia, correu, mas depois foi recuperado.

A cantora teve dois de seus buldogues franceses roubados após pelo menos uma pessoa armada atirar no homem que passeava com os animais. O crime aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Gaga estava em viagem à Itália.

Em uma das publicações no Instagram, Fisher disse que esteve bem próximo da morte, mas que agora está se recuperando. Ele agradeceu toda a dedicação da polícia para recuperar os cães Koji e Gustav que foram levados pelos criminosos. Miss Asia havia fugido no momento do roubo e foi recuperada.

