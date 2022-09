Pascoal da Conceição viverá Mário de Andrade em 'Cabarezinho'

A apresentação será realizada na sexta-feira (30), no Galpão Cru, em São Paulo. "Por ser antevéspera da eleição, é inevitável o caráter político da apresentação entre a crítica e o humor, o desencanto e a esperança", afirma o compositor Luiz Gayotto, idealizador do projeto.

