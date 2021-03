Páscoa terá missas transmitidas pela TV e internet pelo segundo ano seguido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As celebrações da Páscoa serão transmitidas pela TV e internet pelo segundo ano consecutivo, por causa da pandemia da Covid-19. Apesar disso, os templos permanecem abertos ao público, com limite de pessoas, fora dos horários das missas, conforme permitido pela fase emergencial do Plano São Paulo, do governo estadual, que dura ao menos até o próximo dia 11.

Na capital paulista, o cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano, enviou uma carta a religiosos e à comunidade católica afirmando que as celebrações na Semana Santa deste ano ocorrem "sem a participação presencial dos fiéis".

As missas, acrescentou, serão feitas com a presença de padres e o mínimo possível de ajudantes, inclusive para auxiliar nas transmissões pela internet. "Desde já, organizemo-nos para a celebração de toda a Semana Santa sem a participação de povo nas celebrações em nossas igrejas, inclusive durante o Tríduo Pascal", afirma trecho do documento.

O religioso ainda destaca que, apesar de a presença de fiéis estar proibida em missas, eles podem ir aos templos para rezar individualmente, respeitando o distanciamento de outras pessoas. O documento assinado pelo arcebispo ainda orienta para que as celebrações sejam abreviadas, conforme cronograma preparado pela Comissão Arquidiocesana de Liturgia.

Em Guarulhos (Grande SP), segunda maior cidade do estado, as celebrações também deverão ser acompanhadas por fiéis de forma remota. O bispo diocesano dom Edmilson Amador destacou a importância da presença das pessoas na igreja, para celebrar a Páscoa. Porém, ele esclarece que a pandemia do novo coronavírus impede que isso seja feito neste ano, "excepcionalmente", assim como em 2020.

"Desde as origens, a igreja se caracteriza por se reunir em assembleia em nome da trindade. Entretanto, vivemos uma realidade excepcional, uma pandemia, e esse agravamento no último mês, com tantos contagiados e mortes, que nos assusta e angustia, nos chama a acompanhar pela TV e de forma remota, digital, todas as celebrações em nossas paróquias", afirmou.

Ele acrescentou que a comunidade '"não está sem Páscoa" em 2021. "Ela acontece sim e vamos celebrá-la com alegria. Ficar em casa é um ato de caridade, de entrega para o bem da humanidade", destacou.

MAIOR PAIXÃO DE CRISTO EM SP TAMBÉM OCORRE ONLINE

Também pelo segundo ano seguido, o espetáculo "Drama da Paixão", maior encenação paulista sobre os últimos dias de Jesus Cristo, realizada desde 1994 em Santana de Parnaíba (Grande SP), não será realizada ao público por causa da pandemia do novo coronavírus.

Neste ano, a prefeitura, gestão Antonio Marcos Batista Pereira (PSDB), irá transmitir online um vídeo com imagens dos espetáculos de 2016 e de 2019, último ano em que o público esteve presente na encenação, com cerca de 20 mil pessoas. A montagem conta com cerca de 400 pessoas, entre elenco e produção.

Antes da exibição, que poderá ser vistas nos canais da prefeitura no Youtube e Facebook, também será transmitido um documentário, contanto a história da encenação, com apresentação do ator Sinnayder Barcelos, que interpreta Jesus há 10 anos, e de Edimilson Andrade, diretor do espetáculo desde a primeira edição.

"Nunca antes precisamos tanto da palavra e da presença de Deus e a história de vida, morte e ressurreição de Jesus nos dá a fé necessária e o entendimento para enfrentarmos este tempo de pandemia em que muitas vidas foram levadas para os braços do pai", afirmou Barcelos, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura.

SERVIÇO

Programação online para celebrações na Páscoa*

Catedral da Sé

Quinta-feira (1º)

12h - Ofício do meio-dia

19H - celebração da Ceia do Senhor

Sexta-feira (2)

15h - Celebração da Paixão do Senhor

Sábado (3)

9h - Ofício da sepultura de Jesus

19h - Vigília Pascal

Domingo (4)

11h - Celebração Eucarística

Para ver a programação de sua paróquia, acesse https://drive.google.com/file/d/1YQSTols4mKdKPBwJNxq3q9A0leSLRaWY/view.

Santana de Parnaíba

"Drama da Paixão"

Sexta-feira (2)

20h

Sábado (3)

Reexibição 20h

As transmissões serão feitas no Youtube e Facebook da prefeitura