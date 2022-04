Partituras originais de hinos brasileiros deixam Rio pela primeira vez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As partituras originais dos quatro mais importantes hinos brasileiros --da Independência, Nacional, da Bandeira e da Proclamação da República-- vão ser expostos ao público, juntos, de forma inédita em Minas Gerais.

Arquivados na Biblioteca da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no Rio de Janeiro, os manuscritos originais deixaram nesta terça (19) pela primeira vez o edifício centenário da Rua do Passeio, no centro. Os documentos foram levados sob escolta da Polícia Militar de Minas Gerais até Belo Horizonte. As informações são da Agência Brasil.

Na capital mineira, serão encaminhados ao Arquivo Público do Estado e depois ao Palácio da Liberdade, onde ficarão expostos ao público a partir do dia 26, data de abertura da exposição Já Raiou a Liberdade: Hinos do Brasil.

Também constarão na mostra composições históricas, como o Hino da Feliz Aclamação de D. João VI e a Estrela do Brasil e outros documentos que integram o processo de construção das partituras citadas.

A iniciativa abre as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil na semana da Inconfidência Mineira, é organizada pela Secretaria Estadual de Cultura e Turismo de Minas Gerais e integra a parceria entre programa Arte de Toda Gente, Fundação Nacional de Artes (Funarte) e UFRJ, com curadoria da Escola de Música.

Segundo o vice-diretor da Escola de Música da UFRJ e coordenador geral do programa Arte de Toda Gente, Marcelo Jardim, após a exposição no Palácio da Liberdade, os originais dos hinos brasileiros serão restaurados. “É preservar o que é mais importante, que é a nossa história, a nossa formação enquanto nação. Ter o restauro de um documento tão importante resguarda que a posteridade possa conhecê-lo e mantém a nossa história viva”, disse o maestro.