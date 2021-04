Participantes de No Limite serão divididos em duas tribos, Carcará e Calango

"Se preparem que o negócio não é fácil não. Eles reclamam da Xepa, não sabem o que é Xepa lá. Andar 25 km em dunas, ficar sem banho, sem escovar dentes, convivendo com pessoas que você nunca viu na vida", diz Melo, que participou do Altas Horas na noite de sábado (24).

A vencedora do primeiro No Limite, Elaine Cristina Castro de Melo, 55, afirmou que a Xepa do Big Brother Brasil nem se compara com a realidade do reality de resistência.

No time do programa estão André (BBB13), Angélica (BBB15), Arcrebiano (BBB21), Ariadna (BBB11), Carol Peixinho (BBB19), Elana (BBB19), Gleici (BBB18), Gui Napolitano (BBB20), Iris Stefanelli (BBB7), Jéssica (BBB18), Kaysar (BBB18), Lucas Chumbo (BBB20), Mahmoud (BBB20), Marcelo Zulu (BBB4), Paula Amorim (BBB18) e Viegas (BBB18).

O segundo desafio do jogo será a Prova da Imunidade, em que todo o grupo vencedor vai garantir a permanência no reality por mais uma semana.

O primeiro desafio que as equipes vão encarar será a Prova de Privilégios, em que objetos que facilitam a vida do grupo poderão ser conquistados pelo time que ganhar a disputa. Entre os objetos estarão facas ou fósforos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com estreia marcada para o dia 11 de maio, o programa No Limite (Globo) vai dividir os 16 participantes em duas tribos: Carcará e Calango, cada uma em um acampamento.

