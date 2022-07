Participante de No Limite é diagnosticado com varíola dos macacos

Diretor pedagógico, Matheus deu uma entrevista à Folha de S.Paulo no final de junho e ele confidenciou que a sua principal função não era ser campeão e levar para casa o prêmio de R$ 500 mil, mas gerar entretenimento. "Não me arrependo de nada, pois a ideia era causar", começo ele.

Segundo ainda comunicado publicado em suas redes sociais, Matheus não irá participar da final, ao vivo, na noite desta quinta-feira (7). Não existem mais informações sobre o participante, que era integrante da tribo Sol, mas trocou para a equipe Lua durante a competição. As gravações do programa no Ceará terminaram no fim da primeira quinzena de junho.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dos participantes da atual edição de No Limite (Globo) é um dos brasileiros que está infectado com a varíola dos macacos. Matheus Pires, 30, apresentou os primeiros sintomas da doença há alguns dias e nesta quarta-feira (6) foi confirmado o diagnóstico. Morador de São Paulo, Pires, como preferiu ser chamado na atração, está internado e seu estado é estável .

