Participante com mestrado no ITA erra pergunta de R$ 1 milhão no Domingão

O participante ficou em dúvida ao ser questionado qual esporte as práticas Tsu Chu e Harpastum deram origem. Entre as opções, ele tinha: natação, futebol, judô e esgrima.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luiz Pratines, 51, respondeu, e errou, a pergunta valendo R$ 1 milhão no quadro Quem Quer Ser um Milionário, do Domingão com Huck. Do Recife, Luiz, que hoje mora na França, chegou até a pergunta milionária com direito de receber 2 ajudas.

