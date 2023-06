Parque elevado de Nova York, o High Line, ganha duas novas pontes

A High Line Moynihan Connector, como é chamada a nova extensão, tem 183 metros de comprimento e é composta por duas pontes interligadas. Com um investimento de US$ 50 milhões (R$ 240 milhões), o projeto complementa os esforços do estado de Nova York para melhorar a região de Midtown West.

