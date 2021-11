Paris Hilton se casa com o empresário Carter Reum

Em entrevista recente ao podcast "Just for Variety", da Variety, Paris Hilton disse que queria formar uma família, e não estava mais interessada em ser bilionária. "Sempre vi dinheiro como liberdade e independência, uma forma de não ser controlada por ninguém. É por isso que esse era o foco da minha vida. Agora que estou incrivelmente feliz e apaixonada, não tenho mais interesse por bilhões. Tenho mais interesse por bebês", afirmou ela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paris Hilton, 40, se casou nesta quinta (11) com o empresário Carter Reum, 40. A socialite publicou na madrugada desta sexta (12) uma foto no Instagram vestida de noiva.

