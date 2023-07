Para salvar ibope, Ivete Sangalo terá namoro e assistencialismo em programa na Globo

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo já fechou todo o esquema para levar a segunda temporada do Pipoca da Ivete, programa de auditório comandado por Ivete Sangalo. Novamente dirigido por J.B de Oliveira, o Boninho, a atração terá dois quadros de namoro, juntamente com outro quadro assistencialista que vai realizar sonhos dos fãs da cantora de 51 anos. O objetivo é subir os números e melhorar a aceitação junto ao público.

A Folha de S.Paulo teve acesso ao plano comercial do programa entregue ao mercado publicitário. Além de novos quadros, o Pipoca da Ivete ficará praticamente um mês a mais no ar em relação ao ano passado. A atração estreia em 17 de setembro e termina em 17 de dezembro. Ao todo, serão 14 edições produzidas, três a mais em relação à primeira temporada -que teve 11. As gravações começam em agosto.

As principais apostas serão dois quadros de namoro, tema que está em alta em plataformas de streaming. O primeiro é o Meu Namorado é o Melhor. Nele, casais fazem apresentações artísticas e disputam um prêmio em dinheiro para realizarem um sonho. O quadro terá a participação de convidados famosos como jurados.

O segundo, e mais visível, é o Pipoca do Amor. Nele, Ivete vai ser uma conselheira amorosa para relacionamentos e vai responder dúvidas e decepções afetivas da plateia. Famosos também vão discutir a relação e falar do caso que será aconselhado pela cantora, ajudando com dicas para uma relação boa.

Junto com os quadros afetivos, Ivete Sangalo também vai ajudar o público. No quadro Aquela Força, Ivete vai conhecer pessoas humildes com histórias interessantes que tenham apelo. A apresentadora vai ajudá-las a realizar algum sono ou desejo muito difícil para a sua realidade.

"O quadro vai contar com uma equipe de especialistas para fazer uma transformação, que pode ser no visual ou no trabalho, por exemplo", diz o documento da Globo. Além destas atrações, também se destacam o Sobe no Trio, com Ivete Sangalo e um famoso passeando pelos pontos turísticos de Salvador (BA) em cima de um trio elétrico de Carnaval.

O objetivo da reformulação completa é o desejo de subir os números do Pipoca da Ivete. Em 2022, a primeira temporada alcançou apenas 9,8 pontos na Grande São Paulo, abaixo do que a emissora esperava.

Nas redes sociais, foram diversas críticas a falta de espontaneidade do que foi apresentado na primeira temporada -inaceitável para uma figura como Ivete Sangalo, conhecida pela naturalidade, segundo seus fãs.