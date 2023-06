Paolla Oliveira revela intimidades com Diogo Nogueira e fala sobre vibradores

A atriz de "Cara e Coragem" também confidenciou que ama vibradores e que eles são uma espécie de símbolo "sobre a libertação do desejo da mulher". Há até preferência de formatos: "Eu gosto que normalmente são animaizinhos. Borboletinha, elefantinho, ratinho, porquinho, eu me divirto."

Ainda sobre Nogueira, Paolla reforça que os dois fizeram um acordo de usarem apenas "roupas íntimas básicas". "É totalmente diferente a ideia [que as pessoas têm da gente], do que acontece na verdade, na tranquilidade", completa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira falou sobre vibradores, tesão e como são as práticas sexuais com Diogo Nogueira, em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod!", nesta terça-feira (14). Em conversa com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, ela revelou que é fetichista e que adora preliminares.

