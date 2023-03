Paolla Oliveira diz que casamento com Diogo Nogueira é 'desnecessário'

A química do casal também foi um tema levantado. Segundo o músico, o segredo para manter a chama acesa do namoro está em se preocupar e entregar o máximo ao parceiro.

"Na vida, sentimos mais falta de humor do que das cerimônias. Adoramos as festas juninas. Dissemos que seria muito bem-humorada essa comemoração. Casamento continua nos parecendo algo bastante íntimo, importante e, talvez, desnecessário", comentou ela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Feliz com o namoro de dois anos, a atriz Paolla Oliveira, 40, parece não ter planos de subir ao altar com o sambista Diogo Nogueira, 41. Pelo menos não por agora. É o que ela revelou em entrevista à revista Quem.

