Paolla Oliveira diz estar com 'coração amolecido' e 'quase' morando com Diogo Nogueira

Durante a entrevista o casal contou que foi apresentado pelo também cantor Mumuzinho, 37, que serviu de cupido, e festejou a torcida do público, que tem shippado o casal. "Incrível esse carinho das pessoas, esse amor que as pessoas têm por nós dois. Tão bom viver isso nesse momento difícil", completou Nogueira.

"Temos pouco tempo, mas já temos uma pequena história. Ele começa [a música] querendo me mostrar a vida dele e termina concluindo que sou a mais bonita. Mas a mais bonita é a que está apaixonada, a música tem base não só para mim e meu coraçãozinho amolecido, mas com o samba, para todos", analisa a atriz.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.