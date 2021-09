Paolla Oliveira desmente fake news sobre prostituição: 'Não vão me calar'

Ela disse que vai continuar criticando o que achar que precisa ser criticado. "Não vão me calar sobre absolutamente nenhum dos meus posicionamentos, porque eles são meus e sou livre para fazê-los", finalizou. "E no Dia Internacional da Democracia, temos um exemplo de como tiranias agem contra cidadãos."

"Outra coisa, a prostituição não deveria servir como forma de atacar alguém", disse. "Eu tenho muito respeito por todas as mulheres, elas estejam desempenhando a função que for, por necessidade ou por vontade."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira, 39, usou as redes sociais nesta quarta-feira (15) para desmentir uma fake news que está circulando nas redes sociais. A atriz afirma que se trata de uma tentativa de intimidá-la por causa de recentes críticas que ela fez ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

