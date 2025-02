Paolla Oliveira anuncia despedida como rainha de bateria do Carnaval 2025

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Paolla Oliveira, 42, vai deixar o posto de rainha de bateria da Grande Rio. A atriz anunciou sua despedida do cargo neste domingo (16), após sete anos à frente da escola de samba, e se emocionou ao falar sobre o momento:"Vou riscar a avenida. Não quero que seja uma despedida ou uma história com fim. É uma história de amor."

Paolla explicou que tomou essa decisão para se dedicar às gravações do remake de "Vale Tudo" e por questões familiares. "Não sei fazer nada ‘um pouquinho’, só sei fazer muito. Quando acaba um Carnaval, eu já começo o outro, e preciso redistribuir minha atenção e energia. Já conciliei o Carnaval com outros trabalhos, mas esse é muito importante e sei que vai me exigir de uma forma diferente, que é a novela 'Vale Tudo'. Corri muito atrás desse trabalho", explica atriz, intérprete da icônica Heleninha Roitman.

A atriz também mencionou que está passando por um momento delicado em sua vida pessoal: "Tenho uma questão familiar também, delicada. Dessas coisas que a gente não escolhe, sabe? De saúde. Acho que precisamos saber fazer escolhas na hora certa. Então, vou cuidar dos meus também", disse em entrevista ao Fantástico.

Paolla foi rainha de bateria da Grande Rio por dois anos consecutivos, em 2009 e 2010. Em 2020, retornou ao posto e permaneceu até este ano. "Tenho que me despedir desse posto. Mas não é triste. Esse posto é lindo demais! Vou me despedir do posto, mas nunca, jamais, do Carnaval e da Grande Rio. O Carnaval mora em mim. É apenas uma mudança de lugar. Existem várias maneiras de curtir o Carnaval. Essa escolha está sendo difícil, mas é isso", concluiu.