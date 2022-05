'Pantera Negra 2' será 'derramamento de amor' por Chadwick Boseman, diz atriz

A lesão, considerada leve, não afetaria o cronograma de produção, segundo informaram as publicações especializadas Variety e Hollywood Insider na época. A data de lançamento do filme, dirigido por Ryan Coogler, está marcada para meados de novembro de 2022.

A atriz de "Pantera Negra", filme de 2018 que ficou famoso ao apresentar como protagonista um super-herói negro, ficou ferida durante as filmagens de uma sequência de cenas de ação. O acidente ocorreu em Boston no passado mês de agosto.

Em novembro de 2021, a produção de "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", sequência do filme de sucesso da Marvel, foi suspensa. A parada foi feita para permitir que a atriz Letitia Wright se recuperasse de uma lesão sofrida durante as filmagens, segundo a mídia especializada.

