'Pantera Negra 2' não esquece Chadwick Boseman e ganha trailer na Comic-Con

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos painéis mais aguardados da San Diego Comic-Con, principal feira de cultura pop do mundo, que acontece neste fim de semana, foi o da Marvel, que aproveitou a ocasião para lançar o primeiro trailer de "Pantera Negra: Wakanda Forever", ou "Pantera Negra: Wakanda para Sempre", segundo filme do super-herói.

Nele, é possível notar que os personagens passam por um momento de luto, após a perda do ator Chadwick Boseman na vida real ter sido estendida a seu personagem no Universo Cinematográfico Marvel, o MCU, ao que tudo indica.

A morte, que em breve completará dois anos, pegou os fãs de Boseman de surpresa. Ele tinha câncer de cólon, doença que manteve em segredo por quatro anos, enquanto continuava a trabalhar, e morreu aos 43 anos.

No trailer, as personagens de Letitia Wright e Angela Bassett, que vivem a irmão e a mãe de T'Challa, relembram o legado do protagonista, cujo rosto aparece estampando uma pintura num muro. Mais para o final, é possível ver também que outra pessoa está vestindo o icônico traje do herói --mas sua identidade, aparentemente, só descobriremos quando o filme for lançado, na primeira quinzena de novembro.

Durante o painel do MCU, Kevin Feige, produtor e um dos criadores do universo compartilhado bancado pela Disney, anunciou que "Pantera Negra: Wakanda para Sempre" marcará o fim da quarta fase da Marvel nos cinemas.

Ela começou com o filme "Viúva Negra", em 2021, e inclui todos os filmes e séries do estúdio lançados desde então, como "Eternos" e "Thor: Amor e Trovão". As fases cinco e seis, que já tiveram títulos anunciados na Comic-Con, vão começar com "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", em fevereiro de 2023, e "Quarteto Fantástico", em novembro de 2024, respectivamente.

Também foram anunciados os filmes "Guardiões da Galáxia Vol. 3" (maior de 2023), "The Marvels" (julho de 2023), "Blade" (novembro de 2023), "Captain America: New World Order" (maio de 2024), "Thunderbolts" (julho de 2024), "Avengers: The Kang Dynasty" (maio de 2025) e "Avengers: Secret Wars" (novembro de 2025).

Entre as séries, estão "Mulher Hulk", que já estava programada para 17 de agosto, especiais de Halloween e de Natal para este ano, "Secret Invasion", "Echo", "Ironheart", "Agatha: Coven of Chaos", "Daredevil: Born Again" e as segundas temporadas de "What If...?" e "Loki", todas com estreia entre 2023 e 2024.