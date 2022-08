'Pantanal': Ator da primeira fase da novela é atropelado e passa por cirurgia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gustavo Corasini, o ator que viveu o personagem Tadeu na infância, na primeira fase da novela "Pantanal" foi atropelado na tarde de terça-feira (23) O menino, 12, precisou passar por uma cirurgia e está internado no Hospital Santa Marcelina, São Paulo. A notícia foi compartilhada em um comunicado publicado nos Stories de seu Instagram nesta quarta-feira (24).

"Gustavo sofreu um acidente. Infelizmente, o seu melhor amigo não resistiu e foi morar com Deus. Estamos muito tristes e destruídos. Um pesadelo. Eduardo descanse em paz, meu lindo. Olhe por nós", dizia a publicação. O peão Tadeu na fase adulta é interpretado por José Loreto.

Segundo ainda informação do perfil, o ator da novela de Bruno Luperi estava enfeitando a calçada do condomínio onde mora, quando ele e um amigo foram checar um pedreiro que havia caído na casa da vizinha. "O resgate foi socorrer e eles, curiosos, foram ver o que tinha acontecido. Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem e se perdeu no câmbio automático e atropelou os meninos".

Gustavo quebrou o braço, a perna e fraturou a bacia. Ele está consciente e segue em recuperação no hospital. A mãe do ator Fernanda Corasini atualizou o estado de saúde do adolescente no final da tarde. "Quero agradecer tanto carinho e apoio que estou recebendo, a dor de uma mãe é a dor de todas. Deus fez um milagre na vida do meu filho".