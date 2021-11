Pandeiro usado por Liam Gallagher é vendido em leilão no Reino Unido

SÃO PAULO

Instrumento musical foi comprado por sete vezes o valor estimado

(FOLHAPRESS) Em 13/11/2021 19h05

Um pandeiro usado na gravação do álbum do Oasis, em 1995, foi vendido em leilão, no Reino Unido, por sete vezes o valor estimado, segundo a BBC. Liam Gallagher, ex-vocalista da banda, tocou instrumento durante a gravação de Wonderwall e Champagne Supernova antes de jogar fora.

"O pandeiro foi usado durante a gravação de (What's The Story)' Morning Glory'. Estava bastante danificado no final da sessão e ia ser jogado fora. Mas eu o reivindiquei", disse Nick Brine, engenheiro de som do álbum.

O pandeiro foi vendido por £ 3.600 (R$ 26 mil) na Internet por leiloeiros Hansons em Derbyshire para um licitante da Internet que queria a "oportunidade de possuir uma fatia da história do rock britânico". O valor estimado do instrumento é de £ 300 (R$ 2.200) a £ 500 (R$ 3.661).

"O preço me deixou sem fôlego e seu pedigree musical se mostrou irresistível para os licitantes", disse Josh McCarthy, um avaliador da Hansons.

O álbum foi eleito o melhor dos últimos 30 anos no Brit Awards e um dos mais vendidos de todos os tempos, enquanto o hit Wonderwall foi a primeira música dos anos 1990 a atingir um bilhão de streams no Spotify.

"Esse álbum significa muito para tantas pessoas, ele mudou a vida de muitas pessoas", disse Nick, que também trabalhou com Coldplay, Bruce Springsteen e The Stone Roses.

Nick contou que o pandeiro está repleto de história e que já foi sido usado por nomes como Arctic Monkeys, The Verve e Kasabian.

"Tem sido usado em muitas gravações desde então por bandas como Teenage Fanclub, The Darkness, Kasabian, Arctic Monkeys, Seasick Steve, Steve Harley, Supergrass e The Verve."