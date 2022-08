Palmas receberá sua primeira pré-estreia com filme dublado por Paulo Vieira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital do Tocantins receberá sua primeira pré-estreia de filme no próximo dia 13, com a animação "O Lendário Cão Guerreiro". Palmas foi escolhida por ser a cidade natal do ator e apresentador Paulo Vieira --ele dubla o protagonista Hank.

A produção, que chega aos cinemas no dia 25, faz uma releitura do filme "Banzé no Oeste" (1974), de Mel Brooks, e conta a história de um cão de caça sem muita sorte que precisa combater um vilão.