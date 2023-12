Palco do Globo de Ouro por pouco não enfrenta greve durante cerimônia

Os protestos continuam em outros hotéis da região, apesar do acordo com o Beverly Hilton.

A greve dos funcionários de hotel se espalha por dezenas de redes na região de Los Angeles, Beverly Hills e Santa Monica desde julho, afirma a Variety. O foco do sindicato Unite Here Local 11 tem sido garantir o aumento de salários para compensar a alta da inflação, assim como melhorias de benefícios e pensões.

Isso porque os funcionários do luxuoso hotel estavam em greve há semanas, encerrada temporariamente após o hotel anunciar um acordo provisório com a categoria, informa a Variety.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 81ª edição do Globo de Ouro, que será no dia 7 de janeiro, correu o risco de enfrentar um protesto no dia da cerimônia, que acontecerá no Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills, na Califórnia.

