Pai do cantor Léo Santana morre aos 68 anos, vítima de infarto fulminante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Léo Santana, 32, perdeu o pai na noite de quinta-feira (5). Lourival Cupertino de Santana morreu aos 68 anos devido um infarto fulminante. Ele estava em sua residência localizada em Salvador, na Bahia.

O cantor ainda não se pronunciou sobre a morte do pai nas redes sociais. Procurada pela reportagem, a assessoria do artista baiano comentou que o sepultamento do corpo de Lourival acontece nesta sexta (6) e será restrito a família, seguindo as atuais normas da pandemia.

Sr. Santana deixa esposa, três filhos e um neto. No Dia os Pais comemorado neste ano, Léo Santana usou a conta do Instagram para homenagear o seu progenitor. "Te amo painho, sem mais", afirmou o cantor.

Léo Santana já revelou que tem o sonho de ser pai. Namorando a dançarina Lorena Improta, 27, após idas e vindas, os dois retomaram o relacionamento -que começou em 2017- neste ano, após uma breve separação em 2019.

Em entrevista ao canal do Instagram da revista Vogue, Improta contou que seu sonho é casar na praia e que ainda decidiu quantos herdeiros eles terão. "Quero ter dois filhos e Léo quer ter três. Acho que vou ser uma mãezona, gosto demais de crianças. Mas como sou virginiana quero organizar as coisas antes, ainda estou me mudando para a casa dele", contou ela.