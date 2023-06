Pai de Neymar recebe voz de prisão após desacatar autoridade por crimes ambientais

A fiscalização aconteceu na casa do jogador no Condomínio Aero Rural depois que o órgão recebeu denúncias de irregularidades. Multa é estipulada em R$ 5 milhões.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, recebeu uma voz de prisão na tarde desta quinta-feira (22) no Rio de Janeiro. Ele teria desacatado a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, que foi checar denúncias de uma construção irregular.

