Pai de Gabigol apaga postagem após dizer que jogador foi 'injustiçado'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o Brasil perder para a Croácia nos pênaltis nesta sexta-feira (9) e ser eliminado da Copa do Mundo, o pai do jogador Gabigol, do Flamengo, postou um desabafo no Instagram.

Valdemir Silva Almeida disse que a derrota da seleção o deixa mais triste por saber que o filho poderia ter ajudado o time. "Que triste, meu Brasil, que pena. Mais uma vez fora da Copa do Mundo. E o que me deixa mais triste é saber que meu guerreiro poderia ajudar de alguma forma", escreveu.

"Vamos lá, meu filho, começar um novo ciclo e tentar ser campeão de tudo, tentar ser artilheiro de tudo, tentar se decisivo de novo, e ver se os responsáveis te olham com mais carinho e não seja tão injustiçado. Seguimos em frente em busca do sonho", completou.

Junto com a mensagem, Almeida publicou uma foto da bandeira do Brasil. Porém, pouco tempo após a postagem, a publicação foi apagada e não era mais exibida no perfil dele.

Gabriel Barbosa, 26, chegou ao Flamengo em janeiro de 2019 e no mesmo ano já se tornou um dos maiores ídolos do clube.