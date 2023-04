'Pai' de capivara filhote viral é multado em R$ 17 mil pelo Ibama e terá animal recolhido

A pedido da notificação, o influenciador já retirou as imagens em que aparece com Filó de seu perfil. "Lamento profundamente o que está acontecendo e só eu sei a dor que estou sentindo. Agradeço o apoio da minha família, amigos, seguidores, imprensa e ao suporte jurídico que nunca pensei que precisaria", finalizou a nota.

"Também fui notificado para retirar os vídeos que tanto expressam o meu amor e entregar a Filó num centro de tratamento animal, sob a acusação de retirá-la do seu habitat natural. Se tem alguém que mora no habitat natural de alguém sou eu, não os animais", completou ele, em outro trecho da nota oficial divulgada em seu perfil nesta terça.

