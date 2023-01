Pai de Beyoncé rebate críticas e afirma que nova tour está próxima

TMZ falou com a mãe da cantora, Tina Knowles, também -que afirmou que Beyoncé estava muito nervosa para seu primeiro show em anos. No entanto, segundo o pai dela, a cantora já está preparando a sua turnê mundial para seu álbum mais recente.

Beyoncé sempre foi vista como uma grande aliada da comunidade LGBTQIA+, inclusive amplamente se inspirando no grupo para seu último álbum "Renaissance", de 2022. Devido a isso, a apresentação em um país, no qual homossexualidade pode levar a pena de morte, foi amplamente criticada.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No último sábado (21), a cantora americana Beyoncé voltou aos palcos após cinco anos, apresentando-de em um evento privado no resort Atlantis The Royal, em Dubai. O show resultou em diversas críticas à artista, especialmente devido às leis anti LGBTQIA+ do país onde ela se apresentou.

