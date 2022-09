Padre Kelmon é criticado por artistas e rende piadas

O humorista Antonio Tabet postou um meme do padre tocando violão e cantando música "Ai foi que o barraco desabou", de Jorge Aragão. Na legenda ele escreveu: "Jorge Aragão tá puto no Debate da Globo".

Outras celebridades comentaram o comportamento do Padre Kelmon, que discutiu com os candidatos Soraya e Lula durante. "Calma Padre", pediu a atriz e empresária Paula Lavigne nas redes.

Famosos compararam Kelmon ao padre Adelir de Carli que morreu após voar preso a mil balões coloridos, em abril de 2008. "Socoooooorro, voltou o padre!!! O balão tá subindo, tá caindo a garoa!", tuitou a atriz Heloisa Périssé. "E a gente achando que o padre mais burro do Brasil tinha voado com balões. Na real foi o maior brasileiro de todos os tempos: vazou!", comentou o humorista Paulo Vieira no Twitter.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PTB à presidência da República Padre Kelmon virou piada nas redes entre anônimos e celebridades que assistiam ao Debate da Globo, na noite desta quinta-feira (29), principalmente depois que a candidata Soraya Thronicke (União Brasil) o chamou de "padre de festa junina" e do embate ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.