Padre Julio Lancellotti recebe prêmio Juca Pato de 2022

Criado em 1962, o prêmio Juca Pato é entregue a autores que tenham publicado obras de sucesso nacional —em qualquer área do conhecimento— que contribuíram para o desenvolvimento do país e da democracia. O troféu premia anualmente um intelectual brasileiro que tenha se destacado.

Ele também é autor de livros como "Amor à Maneira de Deus" (editora Planeta) e "Tinha uma Pedra no Meio do Caminho: Invisíveis em Situação de Rua" (Matrioska editora).

Durante a pandemia, o padre ampliou essa atuação, com especial ênfase no fornecimento de alimentação. A atuação lhe rendeu um telefonema do papa Francisco.

Padre Julio vem dedicando a vida a causas sociais. Pedagogo, foi um dos fundadores da Pastoral da Criança e um dos formuladores do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.