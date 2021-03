Padre Fábio de Melo comenta preocupação com saúde da mãe

"Os médicos disseram que estão muito confiantes, nós também. E eu gostaria de viver este momento do mesmo jeito que a minha mãe sempre viveu todas as dificuldades que ela passou: Entregando tudo nas mãos de Deus e confiando nele", emendou.

"A minha mãe continua em sua luta, bravamente. Resistindo, suportando", disse ele ao revelar a internação. "Ela precisou entrar na respiração artificial. No primeiro momento isso me desolou muito. Parece que a gente encara isso como uma sentença de morte. Mas não. Hoje, mais lúcido, mais tranquilo, eu sei que é o melhor para ela."

"A dor particular acorda a dor coletiva, minha amiga", afirmou. "O contrário também acontece. Eu estou assim. O estado delicado em que minha mãe se encontra me coloca diante dos calvários dos que não conheço. A solidariedade na dor vai além do que podemos entender."

