Pabllo Vittar revela ter óculos de sol da sorte, que custa mais de R$ 5.000

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Pabllo Vittar, 28, revelou recentemente que tem um "óculos da sorte". O acessório é da grife Balenciaga, da linha Nevermind. No site da marca Farfetch, o óculos de sol está com desconto e chega a custar R$ 5.320, na versão vermelha -antes, estava no valor de R$ 5.600.

"Eu comprei para fazer o show no Coachella. Ele me traz sorte. Usei no primeiro fim de semana do festival e, agora, estou sempre com ele", contou em entrevista à revista Vogue. A artista usou o acessório em sua apresentação no Festival do Orgulho, que aconteceu em São Paulo.

Pabllo ainda comentou sobre a importância do mês do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em junho. "Nosso trabalho durante o mês da diversidade e todo ano é trazer essa conversa para a didática das crianças e adolescentes para que eles sejam o que quiserem ser", começou.

"Orgulho para mim é poder acordar e ser feliz no meu corpo com a minha vivência. Há muitas pessoas que tentam nos colocar para baixo, mas quando você sente o valor que tem no espaço que você ocupa é transformador", completou a cantora.