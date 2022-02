Pabblo Vittar vira Lara Croft e Pocah vira Cardi B para o Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval chegou diferente neste ano devido à pandemia, mas muitos famosos ainda encontraram formas de se divertir e de esbanjar suas fantasias. A cantora Pocah, por exemplo, virou Cardi B, e Pabblo Vittar virou a heroína Lara Croft.

As cantoras usaram seis looks provocantes no Bloco da Pocah, que aconteceu na noite de sexta-feira (25) em São Paulo. Já neste sábado (27), Claudia Raia foi uma das celebridades que compartilhou sua preparação para as festas, apostando no pink.

Com os blocos de rua proibidos em várias cidades, como São Paulo e Salvador, houve também quem se preparasse não para as festas privadas, mas para o quintal de casa, como a atriz Mariana Xavier, que apostou em um biquíni e assessórios carnavalescos.

"Expectativa: matar a saudade do Carnaval na Bahia / Realidade: playlist de axé na casa da mãezinha", disse ela, ao compartilhar o look em seu Instagram. "Protegendo a saúde e poupando energia".

O descanso também foi a opção de Paolla Oliveira, Flávia Alessandra, Déborah Secco e outras celebridades. Bruna Linzmeyer, por sua vez, recordou carnavais antigos em suas redes sociais. "E pensar que nessa época do ano a gente estaria assim", afirmou.

Sem as festas de rua, muitos artistas, de estilos variados, programaram shows privados. Além de Pocah, que neste sábado (26) levará seu bloco para o Rio de Janeiro, também estão com festas desse tipo na capital paulista Anitta, Ludmilla, Pedro Sampaio, Thiaguinho, Banda Eva e outros.

"Triste não poder sair com o bloco mais um ano, mas o show não pode parar e creio que o espírito do Carnaval está dentro de cada um de nós. Vai ser lindo e vamos levar alegria e reacender essa chama. O povo paulistano sempre nos recebe com muito calor", afirma o cantor Felipe Pezzoni, da Banda Eva, à reportagem.