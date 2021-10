Owen Wilson nunca quis conhecer filha de três anos, diz ex-namorada do ator

Na internet, muita gente se mostrou contra a atitude do ator. "Então o Owen Wilson tem contato com seus dois filhos de outras duas mães, mas nunca conheceu sua filha de três anos? Que tipo de babaquice é essa?", indagou uma seguidora.

A mãe da criança descobriu a gravidez quando não estava mais com o ator e apresentou uma petição de paternidade em 30 de maio de 2018, antes de dar à luz. Na resposta, Wilson afirmou, em julho daquele ano, que não queria visitas e que não tinha certeza se era o pai do bebê.

Em entrevista ao Daily Mail, a modelo disse que fica triste com o distanciamento do pai. "Ele nunca a conheceu, infelizmente", diz. A menina de chama Lyla.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.