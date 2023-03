Oscar terá Pedro Pascal, Cara Delevingne e Nicole Kidman entre apresentadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia de Hollywood anunciou uma terceira leva de celebridades que apresentarão o Oscar no domingo (12). Entre os novos nome, estão Pedro Pascal, Elizabeth Olsen, John Travolta e Cara Delevingne.

Também se juntam ao time de apresentadores Andie MacDowell, Kate Hudson, Harrison Ford, Halle Berry, Mindy Kaling, Eva Longoria e Julia Louis-Dreyfus. Já estavam confirmados Antonio Banderas, Halle Bailey, Andrew Garfield, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Nicole Kidman e outros apresentadores.

Os nomes chamativos tentam atrair público para o Oscar, que passa por anos de queda de audiência.

Esse ano a cerimônia acontecera no mesmo dia da estreia do último episódio da série "The Last of Us", garantindo uma dupla presença de Pedro Pascal na noite de domingo. O ator, que também está em "The Mandalorian", se tornou uma das pessoas mais populares do momento.

Cara Delevingne foi capa recente da Vogue e falou à revista sobre seu vício em drogas e álcool. Florence Pugh contracenou com Harry Styles em "Não se Preocupe, Querida".

Halle Bailey ganhou atenção ao ser anunciada como protagonista da versão live-action de "A Pequena Sereia", filme previsto para o final de maio. A atriz passou por vários ataques racistas nas redes sociais por ser uma pessoa negra interpretando uma personagem originalmente branca.