Oscar Schmidt desiste de tratamento contra câncer no cérebro: 'Perdi o medo de morrer'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Oscar Schmidt, 64, desistiu de seguir com as sessões de quimioterapia para tratar de um câncer no cérebro, diagnosticado em 2011. O ex-atleta, um dos maiores jogadores da história do basquete mundial, contou em entrevista à Rede TV que suspender o tratamento foi uma decisão pessoal.

"Parei [com o tratamento] este ano. Eu mesmo decidi parar. Morria de medo de morrer. Fechar o olho e não acordar mais. Isso para mim era um terror. E, graças ao tumor, perdi esse medo", afirmou.

Nomeado em 2013 para integrar o Hall da Fama da NBA, a Liga de Basquete dos Estados Unidos, Oscar recebeu naquele ano a maior honraria de sua carreira. Ele já estava em tratamento contra o tumor e, por conta disso, seus cabelos caíram -este foi o motivo pelo qual ele foi de boina preta à cerimônia que o incluiu oficialmente no rol dos melhores do mundo.

Na entrevista à TV, Oscar explicou que agora pretende se dedicar mais à família. Ele é casado com Maria Cristina, com quem tem dois filhos: Filipe, 36, e Stephanie, 33. O ex-jogador é irmão do apresentador do "Big Brother Brasil", Tadeu Schmidt e tio do atleta do vôlei de praia Bruno Schmidt, medalha de ouro na Olimpíada do Rio, em 2016.