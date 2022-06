Oscar convida Selton Mello, Bruno Barreto e Jeferson De para votarem no prêmio

Domingos, que dirigiu "Favela É Moda" e "A Batalha do Passinho", representará o país entre os documentaristas, e Silveira, que produziu "As Boas Maneiras", entre os produtores.

Mello, conhecido pelos papéis na televisão e no cinema, incluindo em filmes estrangeiros como "Trash - A Esperança vem do Lixo", foi convidado para fazer parte do ramo de atores da Academia. Barreto, de "O Que É Isso, Companheiro?", e De, de "Doutor Gama", para o de diretores.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Selton Mello, Bruno Barreto, Jeferson De, Emílio Domingos e Sara Silveira são os novos brasileiros convidados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood para se tornarem membros da instituição. Com isso, eles passam a poder votar, anualmente, no Oscar.

